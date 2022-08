Peyre apprecieert gezangen van KV Mechelen-supporters: "Als je niet kan winnen, mag je niet verliezen"

Peyre was bij de beteren bij KV Mechelen tegen Cercle. De meegereisde supporters toonden hun appreciatie en die is wederzijds. Dan weet je ook wel dat het offensief vrij pover was.

In die lodende hitte voetballen was zeker geen geschenk? "Het was wel warm, ja", knikt Thibaut Peyre na het scoreloze gelijkspel bij Cercle Brugge. "Geen excuses op dat vlak: dat geldt voor beide ploegen. Dat was lastig voor Mechelen en ook voor Cercle." Veel duels Hoe kijken ze bij Malinwa naar dat behaalde punt? "Vooraf waren we met een punt niet tevreden geweest. Er waren te veel duels. Daar houdt Cercle van, van duels en engagement. Wij hebben een goed voetballende ploeg en spelen normaal uit het duel." Gezien het spelbeeld konden ze bij KV dus wel leven met de uitslag. "De coach zei dat het een goed punt was op verplaatsing." KV Mechelen komt zo uit op een balans van 4 op 12. Doe daar een paar puntjes bij en dan had het écht tussen de mensen gestaan. "We hadden natuurlijk liever gewonnen. Als je niet kan winnen, mag je niet verliezen", redeneert Peyre. Resultaten het belangrijkste De centrale verdediger deed zelf secuur zijn job. Dat hadden ook de KVM-supporters opgemerkt, zij zongen hem toe na het laatste fluitsignaal. "Daar ben ik blij mee. Ik hou van de club en geef elke keer het maximum. Als de mensen blij zijn met mijn prestaties, is dat mooi. Aan mij om te blijven werken. Het belangrijkste voor mij zijn de resultaten."

Lees ook... Cercle en KVM allebei puntje rijker na avondje puffen en zweten in Jan Breydelstadion met enkel afgekeurde goals