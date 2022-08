Dominik Thalhammer verwijt zijn spelers niets: "Mijn ploeg verdiende om te winnen"

Dominik Thalhammer vond dat zijn spelers verdienden om te winnen zaterdagavond. Hoewel het wat minder vlot loopt dan vlak na zijn aanstelling, kwam de coach van Cercle na de partij tegen KV Mechelen met een positief relaas.

"Ik vind het natuurlijk heel jammer voor mijn ploeg", verwijst de Oostenrijker naar de uitslag (0-0). "We speelden de volledige 90 minuten zeer gestructureerd." Thalhammer was van oordeel dat het uiteindelijke resultaat het spelbeeld niet juist weergaf. "Mijn ploeg verdiende om te winnen."

Controle

Als één ploeg aanspraak maakte op de drie punten, was dat zeker Cercle. Vooral gezien de slotfase, al was het spel nu toch ook niet zo indrukwekkend. "We controleerden alles en hadden twee of drie grote kansen. Zij hadden één goed schot op doel en dat was het van hun kant", onderbouwde Thalhammer zijn standpunt.

Het is hem dan ook wel duidelijk wat nog moet gebeuren opdat Cercle weer met regelmaat overwinningen kan boeken. "We moeten onszelf belonen. Naast het puntenverlies heb ik niets negatiefs op te merken. Mijn ploeg heeft alles gegeven."