Fabio Silva, de ultieme cheat code: "Ik ben gewoon blij dat mijn team gewonnen heeft"

Vijf goals en twee assists in zes matchen, beslissend om de 48 minuten... Fabio Silva is de ultieme cheat code van Anderlecht. De Portugees lijkt alles wat hij aanraakt in goud te veranderen.

Maar hij is ook bescheiden. Elke keer hem gevraagd wordt naar zijn doelpunten begint hij over het team. "Ik ben blij dat we de drie punten hebben gepakt en dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen", aldus de topschutter van Anderlecht. "Weet je, het is niet zo moeilijk om goed te spelen met zulke spelers achter je. Neem nu Refaelov. Die man is zo intelligent en vult altijd de lege ruimtes op. Dan moet je gewoon de juiste loopacties maken en je weet dat de bal gaat komen."

Maar zijn doelpunt was er weer eentje van pure klasse. Zelfs Wesley Sonck, die wel het het één en ander weet over goals maken, was onder de indruk bij Eleven. "Ja, ik moest wat achteruit in de lucht om de bal goed te raken en naar de hoek te koppen. Maar ik had al even kunnen oefenen toen ik tegen de paal kopte. Toen raakte de bal mijn schouder nog even. Daarna ging het beter", knipoogde hij.

En nu Young Boys Bern. "Dat zijn matchen die je wil spelen. We willen Europees blijven spelen en dus moeten we donderdag voorbij de Zwitsers. Het maakt niet uit wie het is."