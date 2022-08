Hollerbach reageert gelaten op vraag over versterking, die hij al maanden verwacht: "Het is nu aan het bestuur"

Hij zat er wat gelaten bij, de trainer van STVV. Bernd Hollerbach had geen moeite om toe te geven dat Anderlecht beter was, maar hij vraagt zijn bestuur dan ook al maanden om aanvallende versterking.

De vraag of hij nog aanvallende transfers verwacht, had hij ook zien aankomen, maar de Duitser reageerde gelaten. "Het bestuur weet dat we versterking kunnen gebruiken... in elke linie. Tegen Anderlecht werd het opnieuw duidelijk dat we moeite hebben in de zone van de waarheid. Shinji Okazaki? Hij is heel goed op training en het bestuur kent mijn mening. Nu is het aan hen om te handelen."

STVV bleek niet in staat om Anderlecht veel in de weg te leggen. "We waren niet agressief genoeg om hen pijn te doen. "We hadden een paar kansen en hoopten met 0-0 naar de kleedkamer te kunnen gaan, maar net voor de rust kregen we twee mokerslagen van Anderlecht. Na de rust was het beter met Van Dessel in de ploeg, maar toen Raman scoorde was het over and out."