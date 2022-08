Brüls had toch wat frustratie: "Rood? Komaan zeg, wat moeten anderen dan krijgen?"

STVV kon nooit echt een vuist maken tegen Anderlecht, dat wilden de spelers achteraf wel toegeven. Maar toch sloop er wat frustratie in de ploeg. Vooral omwille van het eigen falen vooraan.

Zo schopte Christian Brüls ineens Yari Verschaeren tegen de grond. De VAR liet ref Laforge naar de beelden komen kijken, maar die hield het bij geel. "De frustratie zat er soms wel wat in", bekende Brüls. "Maar als dat misschien rood was... Dan weet ik niet wat anderen moeten krijgen. Ik heb geen enkele intentie om hem te kwetsen. Dat ze daar zelfs maar gaan naar kijken... De ref moest misschien wat opvallen."

Maar de middenvelder was niet blind voor de eigen tekrotkomingen. "Anderlecht was gewoon te goed. We krijgen de tegendoelpunten te makkelijk binnen. We hebben het moeilijk om kansen te creëren en om het af te maken. Dan kan je niet winnen. We moeten focussen op doelpunten scoren."