Mazzu ziet puzzelstukjes stilaan in elkaar vallen: "Stroeykens? Ik wou hem een boodschap geven"

Felice Mazzu had veel reden om tevreden te zijn na de match tegen STVV. In de warmte van Stayen deed zijn ploeg wat het moest doen, op een manier die hem heel erg aanstond.

Mazzu probeert een nieuw systeem en een nieuwe speelwijze erin te krijgen. "In de eerste helft speelden we heel mooi en in de tweede was er veel maturiteit. Het meest bevredigende is dat ons systeem dat we willen implementeren er stilaan staat, zowel in balbezit als bij balverlies", aldus Mazzu.

"Wat ik daarmee bedoel? Onze verdedigers stonden goed en konden zo beter uitvoetballen. Yari en Rafa hun plaatsing was ook veel beter waardoor we hen makkelijker konden bereiken", legde Mazzu uit. "Zo moeten we er wel komen."

Hij moest ook weer keuzes maken. Zo zat Ashimeru in de tribune, mocht Stroeykens beginnen in plaats van Esposito. "Ik sprong in Sebastiano zijn nek na het derde doelpunt van Raman ja. Ik denk niet dat hij blij was vandaag, maar ik moet keuzes maken. Ik wou hem tonen dat ik er nog ben voor hem. Hij behoudt wel de goede mentaliteit."

"Dat ik voor Stroeykens koos, was om een boodschap te geven. Hij is al goed ingekomen donderdag tegen Paide. Ik wou hem laten zien dat ik in hem geloof. Hij heeft ook veel goeie dingen gedaan en had kunnen scoren. Ashimeru in de tribune? Ja, ik moet keuzes maken..."