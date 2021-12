Refaelov kopt Anderlecht naar 12 op 12: paars-wit met heel veel vertrouwen naar topper in Jan Breydel

Anderlecht gaat met 12 op 12 en een pak vertrouwen richting zondag en de topper tegen Club Brugge. Tegen een ultradefensief STVV bleven ze geduldig en speelden heel volwassen. En wie haalde de trekker weer over? Jawel, Lior Refaelov.

'Never change a winning team', moet Vincent Kompany gedacht hebben en hij bracht - ondanks het gele gevaar voor Murillo en Olsson - dezelfde elf als de voorbije weken aan de aftrap. Het momentum benutten, maar STVV was weer een heel ander verhaal dan de vorige tegenstanders. De Limburgers speelden bij balverlies met een dubbele gordel: vijf verdedigers en drie verdedigende middenvelders er kort voor.

© photonews

En dan maar hopen dat Brüls of Suzuki vooraan iets konden forceren. Om goed te voetballen moet je met twee zijn en STVV had geen enkele intentie om daaraan mee te werken. Anderlecht speelde verzorgd in de opbouw, maar moest geduldig zijn, want lange tijd werden er geen openingen gevonden. Eén keer Refaelov, maar Kouame duwde zijn voorzet naast.

STVV knokt

Er was nochtans veel beweging bij paars-wit, maar de geschorste Hollerbach had een stevige muur gemetseld. Gewapend beton bijna. Genieten was het niet in het Lotto Park. Zo een organisatie ontwrichten is de volgende stap die Anderlecht moet zetten. Al moet gezegd dat alle middelen goed waren bij STVV om het spel te vertragen of de aanvallen af te stoppen.

© photonews

Maar Anderlecht heeft de voorbije weken vertrouwen opgedaan en is geduldig. Verschaeren leek te gaan scoren, maar Schmidt pakte nog uit met een prachtredding. Even later was het wel prijs. Wie denkt u? Lior Refaelov natuurlijk. Zirkzee werd eerst nog afgeblokt, maar kreeg de bal nog voor en Refaelov kopte binnen. Hoe belangrijk is die geworden? Zijn zesde goal in vijf wedstrijden.

Naar Club met vertrouwen

De Gouden Schoen schittert elke week wat meer. 35 jaar? Geen probleem! Anderlecht was heer en meester, maar had Refaelov nodig om de klus te klaren. De efficiëntste voor doel, de echte killer van dit Anderlecht. Al had hij wel nog twee goeie kansen, maar de bal wou er niet meer in. Ook niet bij Verschaeren. Anderlecht had genoeg kansen om rustig uit te voetballen. STVV stelde aanvallend niets voor, maar er moest maar eens één bal goed vallen.

Dat gebeurde echter niet en Ashimeru kopte in de laatste seconden dan toch nog de 2-0 op het bord na een voorzet van Raman. Anderlecht zet de concurrentie voor de top vier weer onder druk. En zondag komt er nog eens een echte topper, want het niveau van dit Anderlecht is nog amper te vergelijken met dat van de voorbije jaren. Voorzichtig optimisme dat Anderlecht de terugweg naar zijn oude status heeft ingezet.