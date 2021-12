Eupen maakt het nog even spannend, maar Antwerp houdt wel de drie punten op de Bosuil na een spectaculaire partij

Antwerp heeft deze avond de drie punten thuisgehouden in de Jupiler Pro League. The Great Old maakte het wel onnodig spannend, want ze leken de schaapjes al snel op het droge te hebben, maar het werd toch uiteindelijk nog 4-2.

Antwerp begon goed aan de wedstrijd tegen Eupen en het resulteerde meteen in een aantal doelpogingen. Nainggolan legde zijn schot naast en er kon niemand aan een scherpe voorzet van Benson. Aan de overkant trapte Pevljak te zwak in de handen van Butez.

Antwerp bleef de betere ploeg en na iets meer dan 20 minuten resulteerde het ook in het openingsdoelpunt. Benson legde deze keer de bal perfect op het hoofd van Samatta en de aanvaller werkte koelbloedig af: 1-0.

Eupen kon er maar weinig tegenover zetten en Antwerp bleef gevaarlijk. Ritchie De Laet ging een keer mee en hij drong ook door tot in de zestien. Zijn schot werd echter met een gelukje gepareerd door Eupen-doelman Himmelmann.

De 2-0 zou echter toch nog voor de rust volgen. Benson, die een uitstekende tweede helft speelde, kwam deze keer zelf naar binnen en werd niet aangevallen door de Eupen-defensie. Hij had de hoeken dus voor het uitkiezen en hij trapte onhoudbaar in de kortste hoek.

Wedstrijd al gespeeld zou je denken, maar het was buiten Sibiry Keita gerekend. Een hoekschop werd slecht weggewerkt bij Antwerp en de Eupen-verdediger knalde de afvallende bal snoeihard tegen de touwen. 2-1 en het was meteen ook de ruststand.

Antwerp had echter geen zin om er opnieuw spanning in te brengen en dus was de tweede helft nog geen vijf minuten bezig wanneer Radja Nainggolan nog eens zijn duivels kon ontbinden. “Wat Keita kan, kan ik ook”, moest de middenvelder gedacht hebben en ook hij trapte de bal staalhard in de winkelhaak: 3-1.

De veer leek gebroken bij Eupen en in het vervolg van de tweede helft was maar bitter weinig te zien. Enkel Ritchie De Laet kwam nog dicht bij de 4-1, maar zijn kopbal ging net naast.

Met nog een kwartier te gaan kwam Eupen uit het niets toch opnieuw in de wedstrijd. Prevljak mocht alleen op doelman Butez afgaan en de aanvaller had maar af te werken. 3-2 en dus kregen we terug een wedstrijd.

Eupen zocht in het slot nog naar de gelijkmaker, maar in het absolute slot maakte Birger Verstraete de match alsnog dood met de 4-2. Het werd meteen ook de eindstand en daarmee doet Antwerp een goede zaak in het klassement, want The Great Old komt zo terug op de derde plaats op 7 punten van leider Union. Eupen blijft dan weer op de negende plaats staan.