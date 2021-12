Kortrijk doet goede zaak in klassement met derde zege tegen Oostende dit seizoen

KV Oostende en KV Kortrijk speelden op dinsdagavond al voor de derde keer dit seizoen tegen elkaar. Kortrijk won al twee keer, Oostende wilde orde op zaken stellen.

Kortrijk won in eigen huis van OH Leuven en dus had Karim Belhocine geen redenen tot wisselen. Ook Palaversa mocht starten, want zijn eventuele schorsing gaat nog niet in omdat Kortrijk niet akkoord ging met het schorsingsvoorstel.

Rocha en Medley werden uit de basis gehouden, D'Haese en Jäkel verschenen daardoor aan de basis bij de Kustboys in een vrij droeve eerste helft. Heel erg weinig kansen, heel erg weinig beleving en wel veel duels.

© photonews

© photonews

We leken met een 0-0 te gaan eindigen in de eerste helft, tot Kristof D'Haene uitpakte met de 0-1. De voorbereiding van Selemani én de knappe hak mochten er ook meer dan zijn. Hij leukte zo zijn jubileum op in zijn 200e wedstrijd.

Na de pauze had Blessin zijn troepen aangevuurd en dat leidde tot een aantal kansen via Jäkel en co, maar de gelijkmaker viel niet. Aan de overkant kon Vandendriessche wél de 0-2 maken en zo werd de wedstrijd monddood gemaakt.

Vandendriessche maakt het af

Genieten was het niet echt. De thuisploeg probeerde nog wel om de bakens te verzetten, maar veel verder dan een kans via Bätzner net over kwamen ze uiteindelijk niet meer. En dus bleef het uiteindelijk bij 0-2 in Oostende.

Kortrijk wint zo voor de derde keer op rij van Oostende en doet ook een goede zaak in het klassement. Voor de Kustboys wordt het de komende tijd toch eerder weer naar beneden dan naar boven kijken en opletten.