Eerste zege onder Storck! Racing Genk knokt zich in tweede helft voorbij Charleroi (4-2)

Racing Genk weet weer wat winnen is. Academisch voetbal kregen de fans niet te zien, maar Genk stroopte de mouwen op. Gholizadeh bracht Charleroi op slag van rust met een beauty langszij. In de tweede helft zorgde Hrosovsky voor de 3-2, de ingevallen Oyen zette de kroon op het werk.

“Are you ready”, keelde de overijverige stadionspeaker vlak voor de aftrap. Het was een retorische vraag: het Genk-publiek liep niet warm voor de komst van Charleroi. Genk probeerde de wedstrijd in handen te nemen, maar kon niet verstoppen dat het op zoek is naar zichzelf. Iets voorbij het kwartier draaide Onuachu Andreou tureluurs, Koffi pakte uit met een knappe parade.

Charleroi had alles goed op orde en iets voor het halfuur kwamen de Carolo’s zelfs op voorsprong. Tchatchoua zag zijn voorzet-schot afwijken op het been van Juklerod, Vandevoordt stond op het verkeerde been: 0-1. Ook dat nog.

Genk rechtte de rug en ging op zoek naar de gelijkmaker. De poging van Thorstvedt ging nog naast, even later was het wel raak. Ito kreeg te veel tijd om Onuachu uit te zoeken voor doel, de Nigeriaan kopte het leer tegen de touwen. Het doelpunt leek verlossend te werken voor Genk. Vijf minuten later haalde Bongonda de achterlijn. Koffi sloeg zijn voorzet in het pak, waar Ito verschroeiend uithaalde. 2-1, de scheve situatie in no time rechtgezet.

Ijskoude douche op slag van rust

De opdracht was duidelijk voor Genk: met de voorsprong de rust ingaan. Maar zelfs daar slaagde Genk niet in. In blessuretijd kreeg Gholizadeh zeeën van tijd om uit te halen. De Iraniër deed dat op kracht en met dodelijke precisie, Vandevoordt zag hoe de bal in de bovenhoek verdween: 2-2.

Het was Charleroi dat tot twee keer toe dicht bij de 2-3 was. De schuiver van Tchatchoua ging voorlangs, de pegel van Bessile spatte uiteen op de staak. Genk leek het noorden kwijt, maar halfweg de tweede periode kwamen de Limburgers vanuit het niets op voorsprong. Hrosovsky krulde het leer met zijn linkervoet in de verste hoek, Koffi gleed weg en was kansloos.

Oyen luistert invalbeurt op

Luca Oyen mocht de laatste twintig minuten invallen, tot groot jolijt van de Genk-aanhang. De youngster viseerde meteen de verre hoek, deze keer was Koffi wel op de afspraak. Het was uitstel van executie. Met nog acht minuten op de klok maakte Thorstvedt zich sterk met de rug naar doel. De Noor gaf op het gepaste moment mee met Luca Oyen, die ijzig kalm bleef oog in oog met Koffi: 4-2. Oyen scoorde alweer punten, terwijl concurrent Théo Bongonda op zoek is naar zijn beste vorm.

Genk speelde de wedstrijd zonder problemen uit en mocht voor het eerst in tien wedstrijden nog eens vieren. Academisch was het allerminst, er blijft heel veel werk op de plank liggen. Maar de driepunter geeft de Genkse burger moed. Volgende opdracht: Antwerp thuis, zondagavond.