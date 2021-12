Edward Still (Charleroi) moest zijn meerdere erkennen in 'ploeg van Champions League-niveau': "Als spelers met zoveel individueel talent op niveau spelen..."

De teleurstelling was groot bij Edward Still na afloop van de nederlaag tegen Racing Genk. In het vierde kwartier was zijn ploeg twee keer erg dicht bij de 2-3, maar uiteindelijk was het Genk dat met de zege aan de haal ging.

"De teleurstelling is groot, maar ik zag een wedstrijd tussen twee goede ploegen die er vol voor gingen. De voorsprong op het halfuur kwam op het juiste moment, helaas verloren we daarna tien minuten de controle over de partij, waarna we met 2-1 in het krijt stonden. Na die gelijkmaker van Ali (Gholizadeh, nvdr.) wilden we meer in de tweede helft", aldus Still.

Het was ook Charleroi dat met de beste intenties uit de kleedkamers kwam, maar het tikkeltje geluk ontbrak. "De sleutelmomenten vielen in ons nadeel tijdens de tweede helft. Zo was er de knal van Bessile op de paal en bij de 3-2 van Hrosovsky glijdt Koffi uit, waardoor hij niet kon reageren. In de slotfase hebben we nog alles op alles gezet om de gelijkmaker te scoren, maar helaas..."

Edward Still was overigens onder de indruk van Racing Genk, zo vertelde hij. "Genk is een ploeg met zoveel individueel talent. Als zij op niveau presteren, is het zeer moeilijk om hen te kloppen. Voor mij is het een ploeg van Champions League-niveau".