Bernd Storck ziet Racing Genk stappen zetten: "We speelden als een team en dat is een grote verandering"

Genk speelde tegen Charleroi niet zijn beste voetbal, maar het pleit voor de Limburgers dat ze de rug rechtten na de gelijkmaker van Gholizadeh diep in blessuretijd van de eerste helft. Bernd Storck was na afloop dan ook tevreden met de prestatie, al beseft de Duitser dat de weg nog lang is.

"We have to work" en "step by step": het waren de slagzinnen in de persconferentie van Bernd Storck na afloop van de zege tegen Charleroi. Racing Genk toonde veerkracht na de 2-2 en maakte in het slothalfuur het verschil. "Na de 0-1 hadden we het moeilijk en moesten we even bekomen. Ook die 2-2 op slag van rust kwam zwaar aan, maar ik vertelde mijn jongens tijdens de rust om op dezelfde manier verder te doen", aldus Storck.

"Na de rust hadden we wat geluk met die bal op de paal. Maar ik zag vooral een team aan het werk die echt wilde winnen. Een team dat écht samenwerkt, en dat is de grote verandering. Ik zie vooruitgang. We zijn op de goede weg, maar we zullen hard moeten blijven werken."

Fans meer betrekken

De 52-jarige Duitser toonde ook begrip voor de onvrede die de Genk-fans uitten in het begin van de wedstrijd. "We moeten proberen om onze fans er terug meer bij te betrekken. Als team wonnen we veel duels en tweede ballen. We gingen vol voor de zege, en dat zagen onze fans ook. Gaandeweg kregen we hen al meer achter ons."

Juklerod

Veel tijd om na te genieten van de overwinning is er niet. Zondag komt met Antwerp een topploeg op bezoek. Ongetwijfeld een speciale wedstrijd voor Simen Juklerod, die in het tussenseizoen de overgang maakte vanuit Deurne-Noord. In de slotfase tegen Charleroi moest de Noorse linksachter noodgedwongen naar de kant worden gehaald, waardoor Tuur Rommens zijn debuut mocht maken. Bernd Storck: "Simen? Hij had een probleem aan de adductoren. Hopelijk valt het mee, maar we zullen moeten afwachten."