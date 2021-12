Luca Oyen (18) solliciteert naar basisplaats na enkele sterke invalbeurten: "Onbeschrijflijk gevoel na mijn doelpunt"

Luca Oyen is de nieuwe chouchou van het Genk-publiek. Het 18-jarige raspaardje uit de eigen Genkse stal bekroonde zijn sterke invalbeurt tegen Charleroi met zijn allereerste doelpunt op het hoogste niveau.

Meteen nadat hij Théo Bongonda kwam aflossen, testte Oyen de reflexen van Hervé Koffi. Met nog acht minuten op de klok was het wel raak voor de jeugdinternational. Thorstvedt hield de bal als een volleerde targetman bij en gaf op het gepaste moment mee met Oyen, die zijn diagonale loopbeweging perfect timede.

Oog in oog met Koffi werkte Oyen loepzuiver af: 4-2, boeken toe en een magisch moment voor de 18-jarige zoon van Davy Oyen. De voorbij weken liet de belofte zich al vaker in positieve zin opmerken als invaller. Toeval is dat niet, Oyen laat stress en druk van zich afglijden en voetbalt vrank en vrij, zoals hij dat ook bij de beloften deed.

"Het was een onbeschrijflijk gevoel na dat doelpunt", glunderde Oyen na zijn eerste officiële doelpunt in de hoofdmacht van Genk. Maar ik moet Kristian (Thorstvedt, nvdr.) bedanken, want hij gaf me de bal op een presenteerblaadje", besluit Luca Oyen, die na afloop met de overige invallers nog extra meters moest afhaspelen met de physical coach.