Paul Onuachu: "We trainen veel, maar we plukten er tegen Charleroi de vruchten van"

Een ploeg zonder vertrouwen die op slag van rust een nieuwe dreun te verwerken kreeg met de gelijkmaker van Gholizadeh. Wie dacht dat Genk na de pauze kopje onder zou gaan, kwam bedrogen uit. Na een lastig vierde kwartier stelde Racing Genk orde op zaken, tot grote opluchting van Paul Onuachu.

De boomlange Nigeriaan stond te puffen in de mixed zone na afloop van de wedstrijd. Onuachu werd in de slotfase naar de kant gehaald en greep naar de hamstrings. "Ik zat tegen krampen aan. Ik moest slim zijn en voor het team spelen. In die optiek was het beter om mijn plaats af te staan. Als ploeg hebben we vandaag karakter en veerkracht getoond. Hopelijk kunnen we op deze ingeslagen weg verdergaan."

Onuachu werkte hard en keek niet op een inspanning. Bovendien scoorde hij de belangrijke 1-1, naar het beproefde succesrecept van vorig seizoen. Hoge voorzet Ito, Onuachu die loepzuiver afwerkt. Het was voor de Nigeriaan pas het eerste doelpunt sinds 31 oktober. "Het doet erg veel deugd om na enkele weken opnieuw te scoren. Er was erg veel ruimte voor ons om in te lopen en dat leverde ons aardig wat kansen op. Nu nog twee keer knallen om het jaar af te sluiten."

Hard labeur

Het geleverde veldspel was nog niet vloeiend, maar Genk presenteerde zich tegen Charleroi als een ploeg die direct voetbal. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor Paul Onuachu, die meer als een echte pivot speelt. De intensiteit bij Racing Genk is de hoogte ingegaan. Paul Onuachu: "Onder de nieuwe coach trainen we veel, fysiek is het erg zwaar. Maar ik denk dat we daar vanavond al de vruchten van geplukt hebben. We doen wat de coach ons opdraagt, maar het is duidelijk dat de werkethiek veranderd is."