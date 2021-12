Volwassen leider Union duwt Zulte Waregem nog wat dieper in de put

Union trok als fiere leider naar Zulte Waregem, dat wilde wegkomen van de voorlaatste plaats. Het was ook de match tussen de beste aanval en de slechtste verdediging van het seizoen qua cijfers. Of dat ook sensatie zou opleveren?

Union scoorde dit seizoen al 45 keer, Zulte Waregem slikte dit jaar al 41 doelpunten. Dat leek dus wel het nodige spektakel te kunnen opleveren aan de Gaverbeek. Dury bracht Doumbia en Fadera tussen de lijnen, omdat Seck en Vigen in allerijl niet fit raakten.

Slordigheden

Bij de bezoekers mochten Nieuwkoop (terug uit schorsing) en Kandouss van Mazzu aan de wedstrijd beginnen. En de Brusselaars trokken meteen ten strijde, al kon een goed keepende Bossut in de eerste helft een aantal keren erger voorkomen.

Het spel van de thuisploeg was slordig en al te vaak werden zo de bezoekers in stelling gebracht. Op het kwartier werd het foutje van Ciranni te veel de aanleiding voor de 0-1 van Vanzeir: in twee tijden kreeg hij de bal voorbij Bossut.

Kwaliteitsverschil

Nog voor de koffie leek de wedstrijd gespeeld. Een corner van Nielsen werd door Burgess feilloos overhoeks tegen de touwen gekopt en zo 0-2 voor Union, dat daarna vlak voor en na de pauze nog een paar keer dicht bij de 0-3 kwam.

In de tweede helft kwam Essevee wel wat beter in de wedstrijd. Vossen vond Moris op zijn weg en er kwam gaandeweg wat meer dreiging, al bleef de aansluitingstreffer uit. Union probeerde te profiteren van de vrijgegeven ruimte, maar liet in de omschakeling zelf ook na te scoren.

De Brusselaars wonnen wel en blijven zo riant aan de leiding staan in de competitie, voor de West-Vlamingen wordt de grond steeds heter onder de voeten. Het was bovendien de zevende keer op rij dat het team verloor van een promovendus, niemand deed ooit 'beter'.