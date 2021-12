Supporters Essevee eisen uitleg van spelers: "Begrip aan beide kanten" en "De coach? In eerste plaats naar onszelf kijken"

Zulte Waregem kwam ook tegen Union bleek voor de dag en kon op geen enkel moment écht een vuist maken. En dus blijft het de voorlaatste plaats, tot onvrede van de supporters. Een aantal ervaren mannen kwam het achteraf uitleggen.

Bossut, De Bock, Vossen, Boya, Hubert en Gano: een aantal van de ervaren spelers moest het na de wedstrijd gaan uitleggen bij de fans van Essevee.

Kopjes

De laatste twee kwamen ook tot in de mixed zone om een woordje uitleg te geven: "Dit is heel pijnlijk. We hebben er geen verklaring voor", aldus Zinho Gano. "We slikken de 0-1 op een manier zoals we er dit jaar al teveel hebben geslikt. Daarna gingen de kopjes naar beneden."

"Wat de fans tegen ons zeiden? Dat blijft tussen ons. Maar ze verwachten meer van ons. De positie van de coach? Wij staan op het veld, wij moeten het doen. We moeten in de eerste plaats naar onszelf kijken en hard gaan werken."

Begrip

"Er is veel begrip van ons naar de fans toe en omgekeerd", pikte David Hubert in. "Maar er is enorm veel twijfel binnen de spelersgroep. We staan machteloos, maar hebben de fans nodig. Dit is niet leuk, wij willen ook graag winnen."

"Maar we spelen zonder vertrouwen, durf en lef. Het was inspiratieloos en zonder vertrouwen. We moeten dit snel omdraaien, binnen drie dagen is er alweer een wedstrijd."