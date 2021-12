Cercle Brugge wint relatief eenvoudig van ondermaats Seraing en pakt 12 op 12

Het competitieweekend is nog maar pas voorbij, maar vandaag moesten Cercle Brugge en Seraing al opnieuw aan de bak. In een rechtstreeks degradatieduel gingen beide ploegen op zoek naar een nieuwe driepunter.

Het competitieweekend zat er nog maar net op, maar vandaag werd er al opnieuw gevoetbald in de Jupiler Pro League. In het Jan Breydelstadion werd de aftrap gegeven van de negentiende speeldag door Cercle Brugge en Seraing. In de heenwedstrijd op de vijfde speeldag wisten de Métallos met 2-1 te winnen van de Bruggelingen. De verhoudingen tussen beide ploegen lagen toen wel nog wat anders, want Cercle Brugge pakte nu 9 op 9 in de competitie en wou door Seraing te verslaan vandaag over Seraing klimmen in de competitie.

Dat Cercle beter in vorm was, was al bij de aftrap te zien. Meteen was er heel hoge druk van de spelers van de Vereniging. Het enthousiasme spatte er van af. Seraing zorgde wel voor het eerste doelgevaar. Wie anders dan Mikautadze knalde de bal enkele centimeters naast de kooi van Didillon. Na die kans in de vierde minuut lieten de bezoekers amper nog wat zien, ze kwamen niet onder de hoge druk van Cercle Brugge uit. Na een dik half uur spelen was het dan ook raak. Dietsch kwam uit de zestien om een bal te ontzetten, maar dat ging niet erg goed. De bal belandde in de voeten van Dino Hotic, die het leer van op een meter of 35 heerlijk in het doel lobte. Net voor rust verdubbelde Lopes Da Silva de score nadat de bal voor de zoveelste keer slordig wordt ontzet door de verdediging van Seraing.

Rustig uitvoetballen voor Cercle tegen erg zwak Seraing

Met een 2-0 voorsprong was Cercle met een heel goed gevoel de kleedkamer ingegaan. Toen ze uit de kleedkamer waren, was er toch een beetje sprake van gemakzucht. In het openingskwartier van de tweede helft kwam Seraing beter en beter in de wedstrijd. Steeds werd er gezocht naar de gevaarlijkste man bij de bezoekers, Georges Mikautadze. Hij had na 55 minuten de kans op een aansluitingstreffer, maar in de plaats van rond Didillon te gaan probeerde hij hem te lobben. Resultaat? De grote kans werd gemist, de bal viel op het dak van het doel.

De tweede helft was voor de rest niet echt geweldig meer. Seraing zette wel aan, maar was amper nog gevaarlijk. De mannen van Dominik Thalhammer, de nieuwe coach van Cercle Brugge, probeerde te counteren maar het liep vaak mis bij de laatste pass. Beide ploegen konden geen echte kansen meer bij elkaar voetballen. Cercle Brugge wint dus relatief eenvoudig van Seraing. Zo pakt de Vereniging 12 op 12 en lopen ze tot vijf punten uit op de voorlaatste in de stand, Zulte Waregem. Seraing zal zich dringend moeten herpakken als ze uit de degradatiezone willen komen. Het niveau dat de bezoekers vandaag op de mat brachten was ver ondermaats.