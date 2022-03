Beerschot gaat ten onder tegen tien Rouches en moet hopen op forfaitzege voor groene tafel

Derde thuiszege van het seizoen voor Standard, dat na een sterk halfuur verdiend op voorsprong kwam via Dragus. Na de pauze werd Dussenne uitgesloten, waarna Beerschot op zoek ging naar de gelijkmaker. De Ratten zetten alles op alles, maar het vizier van de ingevallen Vaca was niet goed afgesteld.

Standard begon met veel vuur aan de partij. Nkounkou, Amallah en Raskin (na balverlies van Lemos) zorgden voor de Luikse waarschuwingen. Na een snedige start ging het tempo van de Rouches omlaag, tot Raskin iets voorbij het halfuur uitpakte met een klasseflits. Omsingeld door Beerschot-verdedigers pakte de middenvelder van Standard uit met een knap hakje, Dragus fusilleerde Vanhamel: 1-0. Op slag van rust moest Vanhamel de Roemeen met een knappe parade van de 2-0 houden.

© photonews

Slordig Beerschot

Beerschot speelde in balbezit nauwelijks iets klaar. Bij de schaarse omschakelmomenten stapelden de Ratten de slordigheden op. Een keer kon Beerschot dreigen voor de koffie. Sissako ging aan het klungelen en verspeelde de bal knullig aan Sebaoui. De youngster van Beerschot vond Dom, wiens pegel erg knap gestopt werd door Henkinet, die de voorkeur kreeg op Bodart.

Rode Noë

Standard had het goed voor elkaar, maar schoot zichzelf kort na de rust in de voet. Uitgerekend Noë Dussenne, de meest ervaren pion van de Rouches, liet zijn ploeg in de steek. De aanvoerder van Standard deelde een tik uit in het gelaat van de ingevallen Vaca, Dierick was onverbiddelijk: rode kaart. Standard moest achteruit, Henkinet hield Vaca tot twee keer toe van een treffer.

🛑 | Noë Dussenne maakt het Standard de Liège nog lastig! 😬 #STABEE pic.twitter.com/9twOmhZ0GT — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 2, 2022

Elsner moest ingrijpen en bracht met Ngoy een extra defensieve pion in. Standard hield de boel daarna goed gesloten, al bleef het vooral uitkijken voor Vaca. Op aangeven van Shankland mikte de Boliviaan de grootste mogelijkheid onbegrijpelijk naast.

In het slotkwartier gooide Vanderidt Holzhauser in de strijd, maar de Oostenrijker is op dit moment slechts een flauw afkooksel van de man die tweede werd in de verkiezing van de Gouden Schoen. Standard haalde het tempo uit de wedstrijd, Beerschot was niet bij machte om iets te forceren in de slotfase. Ook de verre knal van Coulibaly kon de sterk keepende Henkinet niet in verlegenheid brengen.

Standard boekte zijn derde thuiszege van het seizoen, Luka Elsner kon opgelucht ademhalen. De zet om Henkinet in doel te zetten ten koste van Bodart pakte goed uit. Beerschot moet alweer zijn wonden likken in aanloop naar de Antwerpse derby van zondag. Al blijven de Ratten hopen dat de 1-0-nederlaag op Sclessin voor de groene tafel alsnog wordt omgezet in een forfaitzege. Wordt ongetwijfeld vervolgd.