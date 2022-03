Opluchting van jewelste bij Luka Elsner na zege tegen Beerschot: "Getoond waar deze club voor staat"

Woensdagavond heeft Standard pas zijn derde thuiszege van het seizoen geboekt. Tegen Beerschot bracht Dragus de Rouches iets voorbij het halfuur verdiend op voorsprong. De situatie zag er benard uit na de rode kaart van Dussenne, maar uiteindelijk konden Elsner en co de driepunter thuis houden.

De ontlading na het laatste fluitsignaal was opvallend groot bij de Sloveen en de rest van de Luikse staf. De druk werd de voorbije weken immers gevoelig opgevoerd. "Iedereen is enorm blij, want dit geeft ons de ademruimte waarnaar we op zoek waren. We hadden eigenlijk alles goed voor mekaar tot op het moment dat we die rode kaart slikten. Daarna hebben we de mouwen opgestroopt en solidariteit getoond. Dat zijn de waarden van deze club", aldus Elsner.

"Iedereen, zelfs de jongens op de bank, hebben hun aandeel in deze driepunter. Daarom kan ik niet anders dan zeggen dat deze overwinning ook verdiend is."

Na de rode kaart van Noë Dussenne had Standard een lastige periode. Een sterke Henkinet en een tactische ingreep van Elsner bracht de rust terug in de Luikse tent. "Die tien minuten na de rode kaart waren erg moeilijk. We moesten wel terug omschakelen naar vijf verdedigers. De rode kaart? Ik zou de beelden nog eens moeten herbekijken. Men vertelde me dat het licht was, maar de VAR gaat de rode kaart ook niet zomaar bevestigen. Gelukkig liep het vandaag eens goed af voor ons", besluit Luka Elsner.