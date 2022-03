Koorts op Beerschot: "Waardeverhoudingen zijn in een derby van geen tel"

Beerschot staat troosteloos laatste in 1A, maar de derby tegen Antwerp is van groter belang dan een finale in de Champions League.

Gilles De Coster, de presentator van De Mol, is al sinds de jaren 90 supporter van Beerschot, toen nog in derde klasse. Voor de derby worden de degradatiezorgen even aan de kant gezet. “Antwerp is een topclub met torenhoge ambities en een veel groter budget. Beerschot heeft kwalitatief de minste kern van 1A en staat terecht laatste. Het lijkt wel David tegen Goliath, maar die waardeverhoudingen zijn in een derby van geen tel”, vertelt De Coster aan GVA. “Een analyse vooraf heeft weinig zin. Een derby is een soort cupmatch met een eigen dimensie. En ik merk dat het zelfvertrouwen van Antwerp de voorbije weken toch ook een kleine knauw heeft gekregen.” Ondanks alles blijft De Coster zijn ploeg steunen. “De sportieve cel heeft ongetwijfeld fouten gemaakt. Maar de Beerschot-supporter heeft de voorbije jaren wel ergere dingen meegemaakt dan een degradatie naar 1B. Het blijft plezant om naar het Kiel te gaan, ook als we verliezen. We lachen dan vooral met onszelf. Die zelfspot houdt ons recht.”