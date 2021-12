Spektakel ten top in Mechelen! Thuisploeg dankt duo Storm - Mrabti en beëindigt reeks Gent in duel met zeven goals

Wat een spektakel in Mechelen! De gehavende thuisploeg moest het opnemen tegen een Gent dat met 12 op 12 helemaal gelanceerd werd. Dat betekende echter niet dat de Buffalo's zomaar de punten konden pakken in Mechelen. Na elk doelpunt van de bezoekers sloeg KVM genadeloos hard terug.

KV Mechelen begon moedig aan de wedstrijd en met veel bravoure, al was het wel AA Gent dat na tien minuten het commando overnam dat voor de gevaarlijkste doelpogingen zorgde. Coucke dook de schuiver van De Sart uit zijn linkerbenedenhoek en kon over tikken nadat een trap van Castro-Montes via de grond hoog opbotste.

© photonews

Beide ploegen bleven hun momenten krijgen. Bij Gent waren ze er als de kippen bij om een fout achteraan bij de thuisploeg af te straffen. Van Hoorenbeeck lag met balverlies aan de basis van de 0-1. Die kwam na een stevige knal op naam van Tissoudali. Net wat het zwaar gehavende KV Mechelen niet nodig had, maar het kon snel terugslaan. Op voorzet van Waslh trapte Mrabti in één tijd de gelijkmaker binnen (1-1).

Als een eerste voorsprong niet volstaat, dan nog maar eens scoren, dacht Laurent Depoitre. KV Mechelen schoof met veel volk op en dan is balverlies altijd gevaarlijk. Bezus vond de ruimte bij Depoitre, die de 1-2 hoog in doel plaatste.

© photonews

Bij Gent hadden ze hun les uit de eerste periode echter niet geleerd. Al was de 2-2 wel vooral de verdienste van Storm: zijn schot op doel was een kanonskogel en die verdween in het dak van het doel! En deze keer bleef het niet bij de gelijkmaker: Hanche-Olsen haakte Storm, Mrabti schoot de strafschop in de linkerbovenhoek (3-2).

© photonews

De opgedaagde toeschouwers kregen waar voor hun geld, want de doelpunten bleven maar komen. Al zal het thuispubliek wel niet graag gezien hebben dat het halverwege de tweede helft te snel ging voor KV bij een aanval van Gent. Depoitre bood Tissoudali de 3-3 op een schoteltje aan. Nikola Storm deed de geelrode aanhang wel kirren van plezier: hij krulde vlak hierna de 4-3 tegen de netten.

© photonews

Gent moest dus opnieuw reageren en deed dat ook. Bezus zag zijn plaatsbal op de lat stranden. Coucke hield Depoitre van een volgend doelpunt, waarna het bijna nog een owngoal van Peyre werd. KV Mechelen dus enkele keren door het oog van de naald, maar het sleepte de spektakelzege wel over de streep.