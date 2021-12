Nikola Storm eens te meer de held van KV Mechelen: "Ik wil altijd wel die verantwoordelijkheid opnemen"

Nikola Storm, held van KV Mechelen. Het is een mantra dat doorheen het seizoen al verschillende keren is teruggekomen en ook tegen AA Gent was dat het geval. Gezien de vele afwezigen bij Mechelen was het ook in de eerste plaats uitkijken naar Storm. De winger was op de afspraak.

Iedereen kent wel de typische Storm-actie. Zo scoorde hij de 4-3, maar de 2-2 was dan weer een kanonskogel rechtdoor. "Ik denk niet echt na over: "Moet ik langs links of langs rechts gaan?" Op het moment van de 2-2 zie ik de ruimte aan de buitenkant van de verdediger en gaat ie binnen. De volgende keer kom ik naar binnen en gaat hij ook binnen." Storm legt steeds meer variatie in zijn spel, dat is wel een feit. "Het komt ook met ervaring: soms begin je situaties steeds meer te erkennen. Zeker als je ziet dat een verdediger begint te twijfelen." Tussen die twee doelpunten door dwong de uitblinker dan ook nog eens een strafschop af. "Ik kapte eerst naar binnen en voelde dat het lichaam van Hanche-Olsen draaide. Hij zet zijn knie tegen mij, dus ik vond het zuiver penalty." Tien doelpunten De matchwinnaar zit aan tien doelpunten. Zo heeft hij het doel dat hij voor aanvang van het seizoen stelde al bereikt. "Het is niet de bedoeling dat ik stop, ik ga proberen verder te doen. Momenteel ben ik op de goede weg en probeer ik wel de rust te bewaren in het laatste deel van het veld. Dat begint meer en meer te renderen." © photonews De 4-3-zege is opvallend gezien de vele sterkhouders die Mechelen moest missen. Wilde Storm daarom zeker de verantwoordelijkheid opnemen? "Ik wil altijd verantwoordelijkheid opnemen. Je zegt dan wel: "Oké, we moeten opstaan." Maar dat probeer je alle wedstrijden te doen. Als aanvaller wil je altijd beslissend zijn. Het doet gewoon deugd om de ploeg zo aan de overwinning te kunnen helpen." Weerbaarheid KVM keerde ook tweemaal terug na een achterstand. "Op zich hebben we wel een ploeg met veel weerbaarheid. Het is niet zo dat we bij 1-2 denken: "Jammer, we staan achter." Het plan dat we hadden, klopte perfect. We hebben de ruimtes goed bespeeld. Ook al kom je twee keer achter, we moesten gewoon verder doen. Daardoor win je de wedstrijd. We hebben geen spelers die beginnen panikeren, da's wel goed."