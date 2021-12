Kan man van de match in KVM - AA Gent stilaan denken aan Rode Duivels? "Zou nog serieuze stap hogerop zijn"

Het was niet ver zoeken naar een man van de match in KV Mechelen - AA Gent. Twee doelpunten gemaakt, een strafschop afgedwongen, een enorm rendement gekoppeld aan zijn dreigende acties: Nikola Storm was dé bepalende figuur. Mag hij stilaan dromen van de Rode Duivels?

U denkt misschien dat hoewel Nikola Storm bezig is aan een goed seizoen een selectie voor de nationale ploeg overdreven zou zijn. Een blik op de cijfers doet vermoeden van niet. Storm zit dit seizoen aan 10 doelpunten in de competitie. Vorig seizoen maakte hij er 9, na de jaarwisseling. Dat geeft een totaal van 19 treffers in het kalenderjaar 2021.

Niet mee bezig

Voor een flankspeler. Geen enkele Belg in de Belgische competitie doet beter. Heeft Storm ooit al eens gedacht aan een selectie voor de Rode Duivels? "Neen, niet echt. Ik weet ook niet waarom, maar dat heeft nog nooit in mijn gedachten gespeeld. Ik ben momenteel bezig aan een goed seizoen, maar dat zou nog een serieuze stap hogerop zijn. Ik ben daar momenteel niet mee bezig."

© photonews

Als Dante Vanzeir het kan schoppen tot Rode Duivel, waarom dan ook Nikola Storm niet? Op zijn minst lijkt Storm een kandidaat om in overweging te nemen voor de oefenstage die in maart 2022 in Qatar op het programma staat, wanneer Roberto Martínez aan de slag gaat met 'de nieuwe generatie ' Rode Duivels.

Moeilijker te verdedigen

In elk geval weten ze bij AA Gent tot wat Nikola Storm in staat is. Zijn coach haalde al meermaals aan dat de winger nu veel meer variatie in zijn spel legt. "Wat een verschil met de Nikola Storm die hier eerst toekwam, die telkens uitpakte met een actie naar binnen, gevolgd door een schot in de korte hoek. Nu zoekt hij ook eens de tweede paal, trapt hij met zijn linker of brengt hij een voorzet. Hij is nu veel moeilijker te verdedigen."

© photonews

De progressie die de 27-jarige Oost-Vlaming de laatste jaren maakt is enorm, en daardoor kroonde hij zich tegen Gent ook tot man van de match. Heeft Vrancken dit ooit in hem gezien? "De vraag is: heeft Niko dit zelf ooit in zichzelf gezien? Onlangs zei hij me nog: "Moet ik zo oud geworden zijn om in te zien dat ik zo'n knal heb in mijn linkervoet?"