De Storm in Mechelen: de man die moest leren variëren voor hij echt top werd in België

Nikola Storm (27) is aan zijn productiefste seizoen ooit bezig. 10 goals en 3 assists na de wedstrijd tegen AA Gent, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en een uitgelokte penalty. De winger heeft het doel gevonden en zijn vizier wijkt niet meer af.

Herinnert u zich nog dat Storm begin dit seizoen zelfs geen basisspeler was? Wouter Vrancken koos ervoor om met twee spitsen te spelen: Druijf en Cuypers. Mrabti opereerde op dat moment vanaf links. Na nederlagen tegen Seraing en Eupen veranderde Vrancken zijn spelsysteem. Eén spits - Cuypers - en Mrbati centraal daar achter. Daardoor kwam er ook plaats voor Storm en sindsdien is de flankaanvaller er niet meer uitgegaan.

Goed gezien van Vrancken, want in de tien wedstrijden waarin hij scoorde of assists gaf, verloor KV Mechelen er maar twee (Anderlecht en Cercle Brugge). In de acht andere wedstrijden leverden zijn acties punten op. Het zat er eigenlijk aan te komen sinds de terugkeer van KVM op het hoogste niveau. Elk seizoen zijn de statistieken van Storm omhoog gegaan, maar toch waren er die missers die hem bleven achtervolgen.

Transfer?

Het leverde hem lang de reputatie op van niet efficiënt genoeg te zijn voor de Belgische top. Bij Club en Zulte Waregem ging hij door dalen. Hij leerde dat hij moest blijven werken aan zijn spel. "Hij moest leren variëren", vertelde Wouter Vrancken daarover. "De actie maken, kon hij altijd al, maar hij deed te veel van hetzelfde." Lees: naar binnen kappen en schieten. "Nu is hij minder voorspelbaar", knikte Vrancken. "Daar hebben we hard aan gewerkt. Daardoor twijfelen verdedigers ook als ze hem zien komen."

Maar ambieert Storm nog een stap hogerop? Bij KV Mechelen weet hij dat hij zal spelen en hij verlengde er in april nog zijn contract tot maar liefst 2026. Wie hem wil weghalen zal niet uit de Belgische middenmoot komen. Daarvoor is hij veel te duur geworden. Malinwa staat ook sterk in de onderhandelingen door dat langdurige contract. Storm is ook gelukkig in Mechelen en zal niet op tafel staan kloppen voor een transfer.

Maar als er een club komt met heel wat miljoenen is het voor KVM natuurlijk moeilijk om 'nee' te zeggen. Ze moeten ook overleven op die transfersommen. Maar op dit moment is er geen sprake van een vertrek. Voor hetzelfde geld blijft Storm nog jaren de flank van Mechelen bevolken. Zolang Wouter Vrancken er is uiteraard, want de twee hebben elkaar gevonden.