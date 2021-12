Vrancken en Peyre zetten youngster uit de wind en koesteren zege: "Mooi dat andere jongens op zelfde manier denken"

Wouter Vrancken en Thibault Peyre zaten woensdagavond in het winnende kamp. De zege tegen AA Gent was niet helemaal verwacht, gezien het aantal pionnen dat Malinwa vooral centraal moest winnen. Na zo'n overwinning kan de mindere prestatie van één van de spelers ook gerelativeerd worden.

"Je speelt tegen heel goeie ploeg die een brede kern heeft en in de flow zit. Dan weet je kwaliteit moet leveren en goed moet zijn om die wedstrijd naar je toe te kunnen trekken", was Wouter Vrancken op zijn hoede. "We moesten onze zo bewierookte centrale as missen. Als je ziet dat de andere jongens dan op deze manier spelen en op dezelfde manier denken, is dat mooi."

Meer geloof in tweede helft

Van bij de aftrap ontwikkelde KV Mechelen zijn herkenbare spel. "Op dat moment nog zonder resultaat in laatste twintig meter. We voetbalden wel prima en vonden wel de ruimtes. Het was enkel een kwestie om meer geloof te hebben in de tweede helft."

De enige Mechelaar die het écht moeilijk had, was de 22-jarige Alec Van Hoorenbeeck. In zijn vorige duels tegen Cercle en Union hield de jonge verdediger zich meer dan staande. Deze keer zag hij er echter niet goed uit bij de tegendoelpunten. "Alec is een speler die nog maar aan het begin staat. Hij is een goede verdediger. Deze match zegt niets over zijn kwaliteiten", benadrukt Thibault Peyre.

"Het is zelfs uit deze matchen dat je veel leert. Het ligt niet enkel aan Alec dat we drie doelpunten slikken. Dat ligt aan ons allen." Happy werd Peyre wel niet van die tegentreffers. "Als verdediger kan ik niet tevreden zijn met drie tegengoals, maar goed, we winnen. Zelf was dit mijn beste wedstrijd sinds ik weer in het elftal kwam."

Meedenken in de principes

Vrancken tilt eveneens niet zwaar aan de foutjes van Van Hoorenbeeck en benadrukte het positieve. "Hij heeft vorig seizoen enkel positioneel moeten spelen. Wij willen de tegenstander vastzetten, nu vraag je dus heel andere dingen van hem. Het is bewonderenswaardig dat hij zo slim is om in die principes mee te gaan en dat goed te doen."