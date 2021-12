Vanhaezebrouck na 4-3-verlies: "We hebben Hanche-Olsen in de kou laten staan, ik draag meer verantwoordelijkheid"

Hein Vanhaezebrouck zag hoe van zijn solide verdediging nog weinig overbleef. Andreas Hanche-Olsen in het bijzonder zag sterretjes in Mechelen: Nikola Storm speelde hem tureluurs. Vanhaezebrouck pleitte de Noor niet vrij, maar zocht de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij... zichzelf.

Vanhaezebrouck deed hem in de loop van de wedstrijd langs de andere kant spelen in de verdediging. Dat zei al genoeg. Na afloop van de wedstrijd ging de coach zijn speler wel troosten. "Het is niet plezant voor hem. Hij weet ook dat hij niet zijn beste wedstrijd speelt, maar ik neem de volle verantwoordelijkheid voor de tegendoelpunten op mij."

De trainer van de Buffalo's slaat dus mea culpa. "Ik ben diegene die de wissels gedaan heeft, of niet gedaan heeft of te laat gedaan. Ik moet daar lessen uit trekken. Het team ook. Het zou te makkelijk zijn om Andreas 'af te schieten'. Hij weet heel goed dat hij er niet goed uitzag. De coach had hem kunnen helpen, de spelers op het veld ook.

Geen rugdekking

Wat hadden de ploegmaats van Hanche-Olsen dan juist kunnen doen? "We kennen de kwaliteiten van Storm. Dan moet je zorgen dat er rugdekking komt. Die is er geen enkele keer geweest. We hebben Hanche-Olsen allemaal in de kou laten staan."

© photonews

Wat niet wil zeggen dat hij zelf niet beter kon doen. "Zijn aanvangspositie had veel beter kunnen zijn, maar ik ga hem zeker niet afvallen. Hij heeft al zo veel progressie gemaakt. Dit is een ontgoocheling voor hem. Dit leren verteren naar de volgende match toe, is ook ervaring opdoen. Ik draag meer verantwoordelijkheid als hij."

Hoge spektakelwaarde

Het verlies van Gent is immers niet enkel te zoeken bij de prestatie van die ene speler. "De spektakelwaarde lag heel hoog, hoger dan de kwaliteit, zeker langs onze kant. We hadden de controle niet. We hoefden niet te verliezen, maar ik kan ook niet zeggen dat we moesten winnen. Mechelen speelde met veel engagement en bracht ook kwaliteit. Het deed dingen waar wij mee in de problemen gekomen zijn."