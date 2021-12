Club Brugge maakt in tweede helft verschil tegen OH Leuven en wint met 1-4

Club Brugge heeft op het veld van OH Leuven met 1-4 gewonnen. De bezoekers kwamen op een diefje op voorsprong maar werden na dat doelpunt niet meer in de problemen gebracht door OHL. In de tweede helft gingen de doelpunten er dan weer heel simpel in.

Clement gaf kaptein Ruud Vormer nog eens een basisplaats op het middenveld bij Club Brugge, dat was geleden van het 2-2 gelijkspel tegen Standard op 7 november. Wie verdween er? Cisse Sandra en dus besloot Clement om met Balanta, Rits, Vanaken én Vormer op het middenveld te spelen.

OH Leuven recupereerde Xavier Mercier weer op het middenveld en wist goed genoeg waar de ruimte lag: op de flanken. Casper De Norre en Mousa Tamari kwamen veel in het spel voor in het openingskwartier aangezien de middenvelders van Club het niet gewoon waren ook op de flank te moeten meeverdedigen.

© photonews

Tot echt grote kansen kwam de thuisploeg niet op een krulbal van Siebe Schrijvers na. De ex-Clubspeler plaatste zijn schot echter naast de paal.

Enkele minuten later viel het doelpunt toch aan de overkant. Noa Lang kreeg ruimte om te trappen in de zestien van Oud-Heverlee Leuven en twijfelde niet. Via het been van Ozkacar verdween de bal buiten het bereik van Runarsson in doel. Club was daarna wel de betere ploeg maar kon ook niet meer gevaarlijk zijn.

© photonews

De tweede helft begon heel wat zwakker dan de eerste helft. Het was even zoeken voor Club maar de pionnetjes leken na 45 minuten dan toch goed te staan.

De eerste 20 minuten van de tweede helft waren heel rustig maar in twee minuten tijd kon er veel veranderen. Eerst miskeek Romo zich volledig op een lange bal maar kon Club niet profiteren via Vanaken. Vervolgens claimde OH Leuven een strafschop na een duw van Balanta in de rug van Schrijvers. Visser greep niet in en een minuut later lag de bal in het andere doel via Charles De Ketelaere.

Het kalf was dan helemaal verdronken voor OHL dat bij een 0-1 nog lang mocht hopen op minstens een punt. De verdediging liet veel ruimte in de rug en Club speelde het simpel uit met een scorende Vormer als resultaat.

© photonews

OH Leuven gleed helemaal weg in de wedstrijd en Club Brugge, dat aan het begin van de tweede helft nog rustig controleerde, wou nog even doordrukken. Vanaken vond De Ketelaere en die maakte er 0-4 van.

Toch lukte het de thuisploeg nog om Sweet Caroline een keertje door het stadion te laten galmen. Van Der Brempt liet zich op een voorzet van Mercier aftroeven door Maertens die ervoor zorgde dat de nettten van Mignolet toch niet schoon bleven.

OH Leuven verdiende op basis van het eerste kwart van de wedstrijd heel wat meer in het eigen stadion maar kon het niveau niet vasthouden. Club Brugge trekt met een 12 op 12 naar de topper tegen Anderlecht komende zondag in het eigen stadion.