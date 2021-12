Opnieuw van goudwaarde: Charles De Ketelaere was onze man van de match (en die van het Leuvense publiek)

Het was niet toevallig dat de 20-jarige youngster opnieuw man van de match was voor Club Brugge. Samen met Noa Lang in de spits heeft hij ook in het begin van het seizoen zijn beste matchen gespeeld. Nu was hij van belang met 2 doelpunten.

Hij liet al wat van zijn klasse zien bij de Rode Duivels maar ondertussen moet hij toch ook in het hoofd van Roberto Martinez opgeschoven zijn naar de tweede plaats in de pikorder, achter Romelu Lukaku. Al heeft Batshuayi bij Besiktas ook net tweemaal gescoord.

Charles De Ketelaere last six games for Club Brugge:



vs Genk 🅰️

vs Genk ⚽️⚽️

vs RFC Seraing 🅰️

vs PSG ❌

vs Zulte Waregem ⚽️🅰️

vs OH Leuven ⚽️⚽️



The next big thing from Belgium. 🔵⚫️🇧🇪 pic.twitter.com/6pCEKMzTKe