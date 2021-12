De Ketelaere scoort twee keer maar kijkt vooruit: "Dat is altijd speciaal"

Charles De Ketelaere is zo stilaan de beste speler op de Belgische velden aan het worden.

De statistieken van De Ketelaere spreken de laatste weken voor zich. De voorbije vier competitiewedstrijden heeft hij 3x gescoord en was hij goed voor 3 assists. Tegen OHL geen assists, wel twee doelpunten.

"Onze goal viel op een goed moment want ze hadden in het begin wel kansen", vertelt De Ketelaere voor de camera van Eleven Sports. "Na dat doelpunt hebben we wel wat kansen bij elkaar gevoetbald, het is enkel jammer dat we nog een doelpunt moeten incasseren. Al blijft 1-4 een goed resultaat in Leuven", aldus De Ketelaere.

De youngster heeft nog één doel voor dit jaar en dat is het jaar zo goed mogelijk afsluiten. Om dat te doen, kan er best gewonnen worden in de clash tegen Anderlecht zondag. "Dat is altijd een speciale wedstrijd. We zullen er vol voor gaan, maar ik ben er zeker van dat zij dat ook zullen doen", besluit hij.