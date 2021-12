Marc Brys slaakt noodkreet om OH Leuven uit de nood te helpen: "Cruciaal dat er in januari versterking komt vooraan"

Ondanks een sterk openingskwartier gleed OH Leuven tegen Club Brugge verder weg naarmate de wedstrijd vorderde met een 1-4 tot gevolg.

Wel veldoverwicht en ook nuttig gebruik gemaakt van de ruimte die Club Brugge liet op de flanken maar toch werd er tot in het slot niet gescoord door OH Leuven. "We waren enorm gretig aan de match begonnen en toch een vijftal kansen gecreëerd. Maar het is evident dat efficiëntie ons zuur opbreekt", klinkt het bij Marc Brys op de persconferentie na de wedstrijd.

Op papier heeft OH Leuven met Kaba, Kukharevych, Rezaei, Vekemans en Allemeersc vijf spitsen maar toch lijkt het niet te lukken om van één van hen een scorende spits te maken. "Ik wil de jongens die hun uiterste best doen niet afbreken maar ik stel enkel vast dat we met meer efficiëntie ook meer resultaten bij elkaar gevoetbald hadden."

"Als we niet verder willen afzakken, is het cruciaal dat er in januari versterkt wordt", luidt de duidelijke boodschap voor Brys aan het bestuur. "Of we dat hadden moeten voorzien na het vertrek van Henry? Die vraag speel ik liever door aan het bestuur", besluit de oefenmeester van OH Leuven.