Clement tevreden coach na nieuwe overwinning en 12 op 12, maar: "Had nog veel leuker kunnen zijn"

De motor lijkt aangeslagen te zijn voor Club Brugge na een 12 op 12 in de competitie.

In het begin van de partij had Club Brugge het knap lastig met OH Leuven maar de regerende landskampioen haalde het uiteindelijk toch met overtuigende cijfers van de thuisploeg.

"We weten uit het verleden hoe moeilijk het is om hier te spelen", klinkt het bij Clement op de persconferentie. In de vorige 5 duels kon Club immers niet winnen aan Den Dreef. "We hadden het in het begin lastig met een enthousiast Leuven en raakten moeilijk uit de pressing", is Clement eerlijk.

Hadden het in het begin lastig met dit Leuven

"Na 15-20 minuten hebben we wat bijgeschakeld en kwamen we meer tot rust. Dan viel er ook nog dat belangrijke doelpunt voor de rust. In de tweede helft domineerden we het spel helemaal en hadden we nog meer kunnen scoren. Alleen jammer van dat laatste doelpunt, het was veel leuker geweest als we opnieuw een clean sheet konden pakken", analyseert Clement de 1-4 overwinning van zijn ploeg.

Druk schema

Club Brugge had door de Europese wedstrijden al een druk schema. Maar nu volgen ook de wedstrijden in de competitie en de beker elkaar in sneltempo op. Toch kon Clement een kwartier voor tijd nog enkele sleutelspelers naar de kant halen.

"Of dat kwartiertje veel zal uithalen weet ik niet, maar het is nu wel heel druk. Voorlopig verteren de jongens het nog goed. Lang, De Ketelaere en Vanaken speelden Europees een heel hoog niveau en trekken dat nu door naar de competitie, dat is leuk om te zien", besluit Clement.

Nu zullen ze dat niveau nog eens moeten tonen in de kraker tegen Anderlecht komend weekend dat ook 12 op 12 behaalde.