Doelpuntenmakers Tissoudali en Depoitre deden al wat ze konden: "Dan ga je ook denken: wat gebeurt hier?"

Meer dan wat ze deden kon AA Gent niet vragen van Tarik Tissoudali en Laurent Depoitre. De aanvallers vonden mekaar blindelings en beiden deden de netten trillen. Samen waren ze goed voor drie doelpunten op het veld van KV Mechelen. Dat volstond echter niet voor één of drie punten.

"Het is zeer frustrerend", geeft Tarik Tissoudali, maker van twee doelpunten, toe. In het bijzonder omdat Gent na vier overwinningen op rij in de goede flow zat. "We waren gewoon goed bezig en dan is dit zeker onverwacht. Als je vier goals slikt in één wedstrijd, is dat pijnlijk."

Grote ontgoocheling

Zeker omdat de verdediging van AA Gent net lof kreeg nadat die meerdere keren na mekaar de nul had gehouden. "Vaak is het zo dat we solide zijn achteraan, maar niet scoren. Nu maken we drie uitdoelpunten in Mechelen. Dat is goed, maar we verliezen. Het is een nederlaag die pijn doet. Het is een grote ontgoocheling, want we wilden onze reeks verderzetten", geeft Laurent Depoitre aan.

Het was zeker en vast een vermijdbare nederlaag, vond Tarik Tissoudali. "Ik had nooit het gevoel dat we de wedstrijd niet in handen hadden of dat we werden weggespeeld. Ik heb altijd gedacht dat we de drie punten konden halen, tot we de 4-3 binnenkregen. Dan ga je ook denken: wat gebeurt hier?"

Tegendoelpunten telkens op zelfde manier

Het is moeilijk om die vraag correct te beantwoorden. "We zijn bij de rust met een goede mentaliteit uit de rust gekomen, maar we slikken te makkelijk de doelpunten, drie keer op dezelfde manier", verwijst Depoitre naar de treffers die geïncasserd werden uit het veldspel. "Deze match zet ons een stap achteruit, we moeten ons nu concentreren op het treffen met Sint-Truiden zaterdag."