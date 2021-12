Storck heeft een belangrijke boodschap voor spelers van Racing Genk

Racing Genk pakte tegen Charleroi zijn eerste overwinning. Tegen Antwerp moet er bevestigd worden.

De methoden van Bernd Storck zijn totaal anders dan wat ze bij Racing Genk gewoon waren. Zo moesten de spelers na de match tegen Charleroi de fitness in.

“Een kwartier lopen, twintig minuten fietsen, ijsbaden, compressie bandages, dat zijn dingen die voor mij ultra belangrijk zijn”, vertelt Storck op zijn persconferentie.

“Recuperatie start voor mij onmiddellijk na de wedstrijd. En tot op heden werd hier toch te weinig aandacht aan besteed. Fysiek, technisch, mentaal, tactisch, ik probeer de spelers uit te leggen wat belangrijk is. Het is cruciaal dat ze hun lichaam leren kennen.”

Het zijn drukke dagen voor Storck en Genk. “Als je ergens alleen toekomt dan moet je veel tijd steken in de mensen rondom je. Zeker in zo’n drukke weken als deze met om de drie dagen een nieuwe wedstrijd is recuperatie enorm belangrijk.”