Bryan Heynen knokt zich met Racing Genk naar driepunter tegen Charleroi: "Aan ons om het vertrouwen van de fans terug te winnen"

Racing Genk heeft voor het eerst in tien wedstrijden een driepunter beet. Genk kreeg op slag van rust een mokerslag te verwerken en had in het vierde kwartier het geluk aan zijn zijde. In het slothalfuur schakelden de Limburgers een versnelling hoger en pakten zo al bij al verdiend de zege.

Bernd Storck recupereerde voor de wedstrijd tegen Charleroi Bryan Heynen. De aanvoerder van Genk was voldoende hersteld van zijn blessure aan de buikspieren en ging meteen voorop in de strijd. "Charleroi is altijd een moeilijk te bespelen tegenstander. Ook vandaag vormden ze een sterk blok, maar we hebben ons werk goed gedaan. Ik denk dan ook dat de zege verdiend is", aldus Heynen voor de camera van Eleven Sports.

Opvallend: heel wat fans toonden voor aanvang van de wedstrijd hun onvrede. Zo pakte de harde kern uit met een spandoek. "Jullie inzet is de onze niet waard", luidde de niet mis te verstane boodschap. "Ik begrijp de frustratie van onze fans. Het is aan ons om hun vertrouwen terug te winnen", beseft Bryan Heynen.

Genk pakte in elk geval drie belangrijke punten en klimt op naar plaats negen in de rangschikking. In zijn derde match aan het roer bij de Limburgers pakte Bernd Storck zijn eerste punten. "Elke trainer legt zijn eigen accenten. Onze coach maakt zijn accenten duidelijk met heel veel informatie. We zijn altijd blijven geloven in het wedstrijdplan, dat hebben we echt goed gedaan."