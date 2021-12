Blessin erg kritisch: "Mentaliteit is de basis" en "Zo hadden we nog 24 uur kunnen spelen zonder goal"

KV Oostende ging in eigen huis onderuit tegen KV Kortrijk na een zwakke wedstrijd. Dat zag ook coach Alexander Blessin.

De coach was kritisch na de wedstrijd: "Het zat fout van in het begin. De mentaliteit moet goed zitten, we verloren te veel duels", aldus Blessin bij Sporza.

Basis

"Als de mentaliteit er niet is, dan hebben we een groot probleem. Dat zijn de beginselen van het voetbal, de basis. Kortrijk was op elk gebied sterker.

De 1-1 hing even in de lucht, maar viel niet: "We hadden zo nog 24 uur kunnen spelen zonder een goal te maken. Kortrijk heeft laten zien hoe het moet."