"Op ons plaats gezet door de coach en dat is normaal na zo'n vertoning"

KV Oostende verloor in eigen huis van KV Kortrijk. En daar konden ze aan de Belgische kust toch niet echt mee lachen.

"Het had twee kanten uitgekund en we hebben ook een aantal kansen gehad, met onder meer een bal van mij op de paal", aldus Robbie D'Haese tegen Sporza.

Vertoning

"Maar we waren te zwak in de duels en het zat ons ook wat tegen. De trainer heeft ons op ons plaats gezet", klinkt het.

"Dat is ook normaal, na zo'n vertoning. Hij zei dat we ons nu moeten focussen op zaterdag, want de match tegen Beerschot is heel belangrijk."