Radja Nainggolan na overwinning tegen Eupen: "We hadden alles onder controle, maar het laatste kwartier hebben we afgezien"

Antwerp heeft donderdagavond met 4-2 gewonnen van Eupen. De Belgische topclub leek lang op weg naar een vlotte overwinning, maar toch maakte Eupen het Antwerp nog opvallend lastig in het slot.

Ook Radja Nainggolan vond dat Antwerp de wedstrijd in handen had. "Na de 3-1 hadden we alles onder controle, maar in het laatste kwartier hebben we afgezien. We moeten de bal gewoon laten rondgaan dan", legde de middenvelder uit bij Sporza.

Radja Nainggolan kwam ook nog even terug op zijn schitterend doelpunt. "We waren goed aan het combineren en ik besloot om het eens te proberen. Het heeft gelukkig goed uitgedraaid. Ik denk wel dat het doelpunt van Keita (Eupen) lastiger was", aldus Nainggolan.