Eupen-trainer Krämer tevreden over prestatie van zijn spelers, maar: "Je mag Nainggolan niet van daar laten trappen"

Eupen is er donderdagavond niet in geslaagd om de drie punten te pakken op het veld van Antwerp. De Belgische club speelde een degelijke partij, maar Antwerp haalde het uiteindelijk met 4-2.

Stefan Krämer, de trainer van Eupen, zag een goede wedstrijd van zijn spelers. "Ik denk dat we voor de rust goede momenten hadden aan de bal. Ik vond het goed. We stonden iets te diep in het eerste kwartier door de kwaliteit bij Antwerp, maar daarna werden we sterker", legde Krämer uit.

"We hadden wel beter kunnen verdedigen bij de eerste twee doelpunten, maar ook daar zag je de enorme kwaliteit bij Antwerp. Bij de rust vertelden we dat de spelers met zelfvertrouwen aan de tweede helft moesten beginnen, maar dan valt de goal van Nainggolan. Je mag hem niet van daar laten trappen", aldus de Eupen-trainer.

Toch is Krämer over het algemeen trots op zijn spelers. "We hebben er alles aan gedaan om er nog een gelijkspel uit te halen, maar soms kwam de laatste pass er niet uit. Over het algemeen was het een goede match en ik ben heel trots. De spelers hebben alles geprobeerd", concludeerde Krämer.