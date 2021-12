Olsson drukt meer en meer zijn stempel bij Anderlecht: "Als de ploeg beter wordt, word ik ook beter"

Laat hem niet naar doel trappen, want dat is maar iets raars. Maar als je hem de bal geeft is Kristoffer Olsson wel het verbindingsstuk tussen verdediging en aanval geworden bij Anderlecht, zoals altijd al de bedoeling was.

De laatste weken draait Olsson beter en beter. Daarvoor was het te veel vijfjes en zesjes. "Winnen bouwt het collectieve vertrouwen, maar ook het individuele", vertrouwde hij ons toe. "We zijn aan een mooie reeks bezig en dat doet deugd. Het vertrouwen is groot in de groep, ook dankzij de twee opeenvolgende clean sheets." Voor Olsson bepaalt het collectieve presteren ook het verschil in zijn eigen vorm. "Dat volgt de vorm van de ploeg. Als de ploeg goed is, ben ik ook goed. Als ze slecht spelen, zal ik ook minder zijn." Maar wat is dat met die schoten op doel? We zagen hem nu al vier keer 'uithalen'. Waarschijnlijk kan 'ons tante' harder trappen. "Ik kom meer in de rechthoek van de tegenstander. Ik wil mijn kwaliteiten laten zien en niet enkel het spel controleren. Daarom moet ik ook mijn ploegmaats beter leren kennen."