Refaelov klaar voor rentree door grote poort in Brugge: "Scoren met het hoofd doe ik ook niet elke week"

Lior Refaelov scoort dezer dagen in elke match die hij speelt. De middenvelder kwam weer in de basis terecht tegen Charleroi en heeft sindsdien het vertrouwen van Vincent Kompany beloond met doelpunten. Zondag wordt voor hem weer een speciale match.

In de eerste helft stak Refaelov er nog bovenuit, maar zijn aanvallende maten wilden niet mee. In de tweede helft was het een pak beter. "We vonden tegen een laag blok de ruimte tussen de linies niet", zei Refaelov. "Na de pauze was er meer druk en diepgang. Ik kon weer scoren, nu met mijn hoofd. Dat gebeurt niet elke match."

Refaelov kijkt intussen uiteraard uit naar de match tegen Club Brugge. Hij speelde er zeven seizoenen en maakte er in die tijd het mooie weer. Nu doet hij hetzelfde voor Anderlecht. "We mogen tevreden zijn, de automatismen groeien en zondag wordt een speciale match tegen Club Brugge."