En ineens is het ook crisis bij STVV: "We zullen moeten beginnen opletten!"

STVV staat nog maar vier punten boven de gevarenzone na een recente 0 op 12. Het spelbeeld van de voorbije weken geeft ook weinig reden tot positiviteit, maar Christian Brüls blijft er kalm onder.

Voor Brüls is die speelwijze ook niet makkelijk. De creatieveling heeft enkel Suzuki waar hij de bal vooraan aan kwijt kan. Achter hem staat vooral een laag blok dat de tegenstander moet belettten te scoren. "De 0-0 aan de pauze was logisch", vertelde hij na de match tegen Anderlecht. "De twee ploegen waren kalm en wachtten op een foutje. In de tweede helft was het te weinig van onze kant. Er ontbrak kwaliteit. We hebben al bewezen dat we een situatie kunnen omkeren, maar dit was onvoldoende. Te weinig aandacht in de verdediging en te weinig precisie vooraan. Er waren te veel corners waar niets uitgehaald werd."

"Anderlecht was gewoon beter vandaag, dat is alles", gaf Brüls ruiterlijk toe. "Een 0 op 12 is nooit aangenaam, maar we moeten nu ook niet beginnen stresseren. We moeten wel beginnen opletten. We zouden nog voor de winterstop moeten reageren. Er zijn nog twee matchen om punten in te pakken. Dat zou een groot verschil maken qua gevoel."