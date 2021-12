Kompany kijkt nu pas naar Brugge: "Geen moment aan gedacht om Murillo en Olsson niet te laten spelen"

Hoeveel kans was er een maand of drie geleden geweest dat STVV in de slotfase nog met een punt gaan lopen was? Dat probleem heeft Anderlecht dus ook opgelost. Nu nog wat meer scoren en het staat op punt.

Zo wrong Yari Verschaeren wel een paar kansen de nek om. "We blijven zeggen dat de spelers zichzelf moeten belonen. Dat zijn die momenten waar we over spreken. Maar ik zie op training het talent. Het is een kwestie van tijd voor ze die kansen gaan afmaken", meent Vincent Kompany.

Intussen laat Anderlecht alvast tegen de mindere goden geen punten meer liggen. "Kijk, we moesten vorig seizoen door dezelfde periode. We kunnen nog beter. We mogen nu die kleine progressie die we al maakten niet loslaten. We gaan blijven groeien. Ik geloof dat we nog heel veel progressiemarge hebben."

Genoeg om Club in eigen huis komende zondag te verslaan? "Voor ons is dat altijd een wedstrijd om naar uit te kijken. We moeten daar de beste versie van onszelf tonen. Het resultaat zal afhangen van onze vorm."

Kompany nam wel een risico met Olsson en Murillo, die allebei vier gele kaarten hadden. "Daar heb ik eigenlijk geen moment aan gedacht om hen aan de kant te laten. Mensen in vorm zet je er nu niet uit. We gingen het daarna wel zien. Het belangrijkste was om de match tegen STVV te winnen."