Spaart Kompany vanavond twee spelers met oog op topper met Club Brugge?

Vincent Kompany moet voor zijn basisopstelling tegen STVV een moeilijke afweging maken. Wil hij doorgaan op de flow met dezelfde elf of neemt hij geen risico met twee spelers met het oog op de match tegen Club Brugge van zondag?

Kristoffer Olsson en Michael Murillo staan immers beiden met vier gele kaarten geboekt. Als ze vanavond een vijfde geel pakken, zijn ze er niet bij tegen Club Brugge. En dat zou toch wel een zware aderlating zijn. Olsson begint volledig zijn draai te vinden op het Anderlechtse middenveld en speelde een paar sterke wedstrijden op rij.

Voor Murillo, die ook zijn niveau omhoog haalde, is er eigenlijk weinig alternatief. Bogdan Mykhaylichenko heeft al op rechts gedepanneerd en ook Kyllian Sardella werd daar al geposteerd. Die laatste heeft nog niet kunnen overtuigen. Maar de vraag is nu of Kompany al rekening houdt met die match tegen Club. Zaterdag vertelde hij nog dat de focus enkel op STVV ligt.