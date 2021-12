Kompany is "op zijn gemak" na prestatie Anderlecht: "En nu met het mes tussen de tanden naar Brugge"

Anderlecht heeft zijn vierde competitiezege op rij beet en zet zo Antwerp, Charleroi en Gent weer onder druk. Voorlopig staan ze derde en 't is niet dat de zege tegen STVV onverdiend kon genoemd worden. "Een goal of twee-drie meer en de tweede helft was perfect geweest", zag ook Vincent Kompany.

Anderlecht moest inderdaad te lang bibberen vooraleer het zekerheid had over de zege. Er moest maar één bal goed vallen... "In de eerste helft waren we inderdaad wat te passief. Tijdens de rust heb ik gewoon gezegd dat we iets sneller moesten spelen en dat hebben de spelers ook gedaan. Die tweede helft was nagenoeg perfect."

Met weer Refaelov als uitblinker. De Israëliër scoorde niet enkel zijn vijfde goal in vier matchen, maar was ook altijd aanspeelbaar en creëerde genoeg kansen voor Raman en Verschaeren om de match veel sneller te beslissen. "We kennen Lior zijn kwaliteiten. Hij is een fantastisch afwerker, maar hij was zoveel meer. Maar ik kijk naar het collectief en dat was heel goed. Raman is goed ingevallen en leverde een assist af, Ashimeru scoorde... Als het collectief goed is, ben ik heel wat meer op mijn gemak."

En nu met vertrouwen dus naar Brugge. "Dat is een competitie op zich hé", lachte Kompany. "We gaan er alles geven. We gaan voor niks minder dan een zege. We zullen met het mes tussen de tanden spelen. We kunnen laatste zijn of we kunnen eerste zijn, die match is altijd belangrijk. In zo'n match komt het aan op de vorm van de dag."