Venijn zit in de staart: Union opnieuw leider na late zege tegen moedig tienkoppig Zulte Waregem

Union kon leider worden, Zulte Waregem wegkruipen onderin. Alle ingrediënten voor een pittig duel in het Dudenpark waren voorhanden. En de kijker kreeg veel kansen, emoties, spanning en dus waar voor zijn geld.

Union kon mits een overwinning tegen Zulte Waregem voor minstens een dag leider worden en dat gaf de Brusselaars en de fans heel veel goede moed. Teuma werd door Mazzu naar de bank verwezen, Lynen mocht zo in de basis starten.

Snel opnieuw puzzelen

Bij de bezoekers was Vossen geschorst en dus moest Francky Dury een plan bedenken. Dat werd uiteindelijk Kutesa en Dompé tussen de lijnen brengen, waardoor de flanken dubbel bezet werden en Vigen naar de bank werd verwezen.

Je zal maar een plan hebben en na tien minuten opnieuw moeten gaan denken en puzzelen. Het overkwam de oefenmeester van Essevee, want Sissako werd snel uitgesloten na een al te drieste charge op Lynen.

Undav breekt de ban, Gano zorgt voor gelijkmaker

Met een man meer ging Union wegen op de verdediging van de bezoekers, maar Undav vond Bostyn en de paal op zijn weg en de rest van Union was bijwijlen wat te slordig in de zone van de waarheid, ondanks een resem kansen.

Aan de overkant dreigde Zulte Waregem zelfs een paar keer vooral via Gano, op slag van rust kon Srarfi naar een leeg doel trappen, maar mikte hij nog op de lat. Dat het na 45 minuten nog 0-0 stond was eigenlijk een groot mirakel.

Meteen na de pauze was het dan toch raak: Lynen haalde de achterlijn en zette goed voor, een koud kunstje voor Undav om dan toch de netten te doen trillen. En dus leek Union op weg naar de zege en een knappe leidersplaats voor minstens een dagje.

Venijn in de staart

Tot een kwartier voor tijd Union - tot nu toe de beste verdediging met amper zes tegendoelpunten - zich verkeek op een voorzet van Dompé en zo de 1-1 op een schoteltje aanbood bij Gano. De verdovingsroes van de gelijkmaker zou echter even snel als lachgas verdampen in de Brusselse lucht.

Bostyn hield Mitoma in eerste instantie van de 2-1, enkele minuten later verging Francky Dury alsnog het lachen. Sorinola trapte de bal perfect voorbij Bostyn: voor Essevee de eerste nederlaag op verplaatsing, Union is voor minstens een dag leider in de Jupiler Pro League.