KVM-defensie reageert in zenuwslopend duel met clean sheet en Storm en Mrabti doen de rest

Na de beschamende pandoering tegen RSCA moest KV Mechelen reageren. OHL kwam over de vloer en had net als Mechelen zeven punten. De winnaar deed dus een uitstekende zaak. Dat werd KV Mechelen: het toonde zich efficiënt in de aanval en hield in defensief opzicht voor het eerst de nul.

Vrancken voerde na de vernedering in Anderlecht slechts één wijziging door: Van Damme kwam in de ploeg, voor hem de eerste basisplaats van het seizoen. Wat een dieptepunt het ook was in het Lotto Park voor KV, het Mechels doelpunt daar was wel van mooie makelij: de afwerking van Storm was perfect. Hij deed dat tegen OHL fijntjes over met een haarfijn schot in de verste hoek.

En hoe was het met die defensie van Malinwa waar al zoveel over te doen was? Die had het ook tegen Leuven niet onder de markt. Rezaei had een vrije kopkans op een vrije trap van Mercier, Coucke bracht redding. Maertens draaide weg bij Gouet en schoot tegen de paal. De Sart had bij het volgende gevaar aan de tweede paal de gelijkmaker kunnen binnentikken, maar liep al iets te ver door.

In het tweede deel van de tweede helft lukte het Mechelen beter om OHL af te houden en vlak voor rust was daar zelfs de 2-0. Bateau verstuurde een prima dieptepass. Romo liep ver zijn doel uit en schatte het verkeerd in. Mrabti kon hem omzeilen en de score verdubbelen.

Een mentale tik voor OHL, maar dat gaf het nog niet op, zeker omdat KV Mechelen na de pauze achteruit kroop. OHL puurde geen resultaat uit zijn overwicht, in de zone van de waarheid was het al te vaak net niet. De positie van diepe spits blijft toch een manco bij de Leuvenaars in het post-Henry tijdperk. Invaller Kaba haalde in het slotkwartier nog wel de trekker over, Coucke bokste in hoekschop.

Verder Leuvens doelgevaar bleef achterwege. Bij KV Mechelen was het na de dubbele voorsprong vooral zaak om geen ruimte in de rug weg te geven en dat deed het ook niet. Het haalde zo een belangrijke driepunter binnen. OHL blijft hangen in de onderste regionen van het klassement en moest door een late rode kaart van Chakla de kelk tot op de bodem ledigen.