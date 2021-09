Ook onder Marc Noé wil het niet lukken voor Beerschot: 1 op 24 na nederlaag op het veld van KV Oostende

KV Oostende heeft deze middag een vlotte overwinning geboekt tegen Beerschot. Het werd 3-1 na doelpunten van Gueye, Capon en Amade. Soumaré zorgde voor de eerredder. KV Oostende komt zo voorlopig op de zesde plaats, terwijl Beerschot alleen laatste blijft.

Beerschot wilde een nieuwe start maken onder interim-trainer Marc Noé, maar al na twee minuten zag het er opnieuw zeer slecht uit voor de bezoekers. Frans haalde Bätzner neer in de zestien en na een tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip. Gueye zette de strafschop feilloos om: 1-0.

Nog geen twee minuten later stond de 2-0 al op het bord. Een hoekschop werd door Gueye eerst nog op Vanhamel gekopt, maar Capon was goed gevolgd om de rebound tegen de netten te duwen.

Daarna probeerde Beerschot wel, maar offensief waren ze onmondig. Coulibaly kreeg de beste kans voor de ploeg uit Antwerpen, maar zijn mooie dribbel kende geen succesvol vervolg.

Net voor de rust kwam KV Oostende nog eens opzetten. Vanhamel had een uitstekende reflex in huis op het schot van Capon en ook Ambrose raakte niet meer voorbij de Beerschot-doelman. 2-0 was dan ook de ruststand.

Tweede helft

Beerschot begon met goede intenties aan de tweede helft en het resulteerde al snel in een aantal kansen. Het schot van Coulibaly was echter te centraal en een knappe plaatsbal van Suzuki werd door Hubert in hoekschop geduwd.

Wat voor Beerschot niet lukte, lukte aan de overkant wel. Iets na het uur kwam de bal tot bij Amade en hij legde de bal mooi naast Vanhamel in doel: 3-0 en de wedstrijd was zo ook gespeeld.

Beerschot ging nog wel wanhopig op zoek naar een doelpunt, maar het geluk was niet aan hun kant. Coulibaly, misschien wel de beste man bij de bezoekers, had de bal van dichtbij maar binnen te leggen, maar in plaats daarvan trapte hij over.

Soumaré kwam in het slot van de wedstrijd nog met een eerredder, maar 3-1 was uiteindelijk ook de eindstand. Zo heeft KV Oostende na een 0 op 9 eindelijk nog eens de drie punten kunnen pakken. Daarmee schuiven de Kustboys voorlopig op naar een knappe zesde plaats in het klassement. Beerschot blijft moederziel alleen laatste met 1 op 24.