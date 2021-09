Meegereisde Beerschot-fans verre van tevreden over beginfase van hun ploeg tegen KV Oostende: "Wij willen Beerschot zien"

Beerschot wilde vandaag onder interim-trainer Marc Noé een nieuwe start maken, maar daar is de ploeg niet in geslaagd. De laatste in de stand verloor met 3-1 op het veld van KV Oostende.

Al na 5 minuten zag het er zeer slecht uit voor iedereen met een hart voor Beerschot. Na een minuut maakte Frans al een strafschopfout op Bätzner en deze penalty werd ook feilloos omgezet door Gueye. Enkele minuten later KV Oostende daar opnieuw, want Capon legde de 2-0 tegen de netten. De fans van Beerschot waren razend na deze snelle opdoffer voor hun ploeg. Zo begonnen ze met projectielen op het veld te gooien en "wij willen Beerschot zien" te zingen. Na een tussenkomst van de stadionomroeper werd het echter weer rustig in de Versluys Arena.