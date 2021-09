De Ketelaere en Mignolet dienen Charleroi (onverdiend) eerste nederlaag van het seizoen toe in blessuretijd

Club Brugge is erin geslaagd om op een diefje te gaan winnen op het veld van Charleroi. Daarvoor mocht Club vooral doelman Simon Mignolet bedanken die miraculeus zijn netten schoon hield.

Het was uitkijken naar de rentree van Wesly bij Club Brugge maar in de eerste helft lukte het de Braziliaanse spits (die wat zwaar leek te staan) niet om een onuitwisbare indruk achter te laten.

Na een kwartier leek Club Brugge het overwicht te hebben in de wedstrijd maar op een kopbal van Wesley na, lukte het blauw-zwart niet om Charleroi-goalie Koffie te verontrusten.

Aan de overkant moest een ijzersterke Mignolet meermaals tussenkomen bij pogingan van Nicholson en Zaroury. Het hele stadion veerde al op toen Nicholson oog in oog stond met de Brugse doelman maar die wist met een vinggertip de bal uit zijn doelvlak te houden.

Tweede helft

Clement wou de wedstrijd doen kantelen met de inbreng van Noa Lang maar Charleroi bleef ook aan het begin van de tweede helft baas in eigen huis. Opnieuw stond Simon Mignolet paraat om Nicholson (en Zorgane) van een doelpunt te houden. De kopbal van Nicholson duwde Mignolet tegen de lat en om de inlopende Zorgane het scoren te beletten in de rebound, werkte Mignolet de botstende bal in corner met zijn linkervoet.

Van de goede prestatie tegen PSG bleef niets meer overeind bij Brugge, dat vooral blij mocht zijn dat het niet op achterstand stond. Ook in het verdere verloop van de tweede helft lukte het Club niet om een vuist te maken tegen De Zebra's.

In de 2e van 7(!) minuten blessuretijd lukte het Club dan toch om nog eens een combinatie op de mat te brengen en het was meteen bingo. Van der Brempt legde de bal achteruit vanop de achterlijn en De Ketelaere bezorgde Charleroi een koude douche door de 0-1 in doel te sliden.

Het is de eerste keer dit seizoen dat Charleroi verliest. Door de zege sprint Club opnieuw over Union naar de leiding in het klassement. Charleroi blijft (voorlopig) 4e staan.