Matchwinnaar Mignolet beseft dat Club heel wat meeval had: "Charleroi verdiende het misschien wel om te winnen"

Simon Mignolet was de held van de avond voor Club Brugge op het veld van Charleroi. De Brugse doelman hield meermaals op fraaie wijze zijn netten schoon.

"Het zijn absoluut drie gouden punten, zeker als je ziet op welke manier we hier komen winnen", vertelt Mignolet meteen op de persconferentie achteraf.

"We wisten op voorhand dat het een lastige wedstrijd zou worden. Zij zaten in een goed momentum, hadden nog niet verloren dit seizoen en de voorbije jaren was het hier ook altijd enorm close tussen ons", herinnert de doelman zich.

Goede herinneringen aan Charleroi

Door het doelpunt van De Ketelaere kan de youngster ook genoemd worden, maar Mignolet was toch wel ontegensprekelijk de man van de match met enkele cruciale reddingen. Tegen Charleroi kon hij zich meer tonen dan tegen PSG.

"Ik heb het team inderdaad goed kunnen helpen vandaag. Er waren enkele heel goede reddingen bij waar ik zelf ook wel fier op mag zijn, maar ik heb ze nog niet teruggezien op de tv."

Het is niet toevallig dat Mignolet op het veld van Charleroi een van zijn betere wedstrijden in jaren speelt. "Met STVV heb ik hier mijn transfer verzilverd zelfs, ik kom dus heel graag naar hier", lacht hij. "Ik vond het enkel wat jammer dat de supporters op Thibaut Courtois begonnen te roepen na het doelpunt. Ik steun Thibaut even veel als hen", knipoogt hij.